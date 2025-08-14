Янник Синнер повесил Оже-Альяссиму «баранку» и прошел в 1/4 финала Цинциннати

Первая ракетка мира из Италии Янник Синнер уверенно обыграл канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима (28-я строчка рейтинга) в матче 1/8 финала «Мастерса» в Цинциннати (США). Счёт — 6:0, 6:2.

Матч длился 1 час 14 минут. За это время Синнер реализовал пять брейк-пойнтов из девяти возможных и допустил две двойные ошибки и выполнил две подачи навылет. Оже-Альяссим допустил семь двойных ошибок и сумел реализовать один брейк-пойнт.

В четвертьфинале престижных соревнований на харде Янник Синнер сыграет с победителем встречи Теренс Атман (Франция) — Хольгер Руне (Дания). Этот матч начнётся не ранее 03:30 мск 15 августа.