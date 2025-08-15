Кудерметова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Торонто

Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в четвертьфинал теннисного турнира категории WTA-1000, который проходит в канадском Торонто.

© EPA/ТАСС

В 1/8 финала Кудерметова сломила сопротивление польской соперницы Магды Линетт - 6:4, 6:3.

Матч продолжался чуть больше полутора часов. Далее Вероника сыграет с Варварой Грачевой, которая ныне представляет Францию.

Призовой фонд турнира в Торонто - 5,1 млн долларов. Соревнования категории WTA-1000 одни из самых престижных.

Выше по ценности только турниры серии "Большого шлема".

Добавим, что действующим чемпионом Торонто является белорусская теннисистка Арина Соболенко.