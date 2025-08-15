Хачанов вернется в топ-10 лучших теннисистов

Российский теннисист Карен Хачанов вернется в топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) по окончанию турнира в Цинциннати.

© Газета.Ru

14 августа 29-летний россиянин снялся с «Мастерса» в 1/8 финала. В матче против немца Александра Зверева Хачанов проиграл первый сет со счетом 5:7, а во второй партии при счете 0:3 вызвал на корт врача, после чего отказался продолжать борьбу из-за повреждения.

Несмотря на вылет в 1/8 финала, Хачанов поднимется на десятое место, обойдя датчанина Хольгера Руне. Лучшим результатом россиянина была восьмая строчка в 2019 году.

В августе Хачанов дошел до финала еще одного «Мастерса» — в Торонто. В ночь на 8 августа он проиграл матч за трофей представителю США Бену Шелтону. Встреча, которая длилась 2 часа 48 минут, завершилась в трех сетах с результатом 7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (3:7).

Хачанову 29 лет, он имеет в своем активе восемь титулов ATP. Его лучшими результатами на турнирах Большого шлема являются полуфиналы Australian Open (2023) и US Open (2022). Он пропустил летние Олимпийские игры — 2024 в Париже, хотя Международный олимпийский комитет одобрил его кандидатуру для участия.