«Чувствую себя не очень хорошо». Зверев — о своём состоянии после матча с Шелтоном

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о своём самочувствии после победы в матче 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати (США) над американцем Беном Шелтоном (6:2, 6:2).

«Сейчас я чувствую себя не очень хорошо. У меня есть день, чтобы восстановиться и, надеюсь, снова быть готовым на 100 процентов. Не знаю, что произошло. Сегодня я вышел на корт и, наверное, чувствовал себя лучше, чем за последние несколько месяцев, отлично ощущал мяч с обеих сторон. В конце первого сета начал чувствовать себя хуже, и состояние постепенно ухудшалось. Я сделаю всё возможное, чтобы завтра быть готовым на 100 процентов», – сказал Зверев в интервью на корте после матча.

В полуфинале «Мастерса» в Цинциннати Александр Зверев сыграет с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.