Карен Хачанов снялся с турнира Цинциннати

Российский теннисист Карен Хачанов объяснил, почему решил сняться с турнира серии "Мастерс" в американском Цинциннати. В матче 1/8 финала против Александра Зверева Хачанов при счете 5:7, 3:0 отказался от дальнейшей борьбы.

© Российская Газета

"Привет, ребята. Хотел просто быстро рассказать вам о вчерашнем матче с Александром Зверевым. Впервые в моей карьере снялся с поединка и не чувствую себя из-за этого счастливым. Снова почувствовал боль в спине, которая уже несколько раз меня беспокоила в этом году, и боялся рисковать и пытаться продолжать, особенно за 10 дней до Открытого чемпионата США. Извиняюсь перед всеми, кто пришел вчера вечером посмотреть и поддержать! Спасибо, Цинциннати, это один из лучших турниров на данный момент в туре!!" - написал Хачанов в соцсетях.

Карен Хачанов занимает 12-е место в мировом рейтинге. На недавнем уимблдонском турнире россиянин дошел до четвертьфинала.