Болельщику стало плохо во время матча Рублева и Алькараса в Цинциннати

В эти моменты в американском Цинциннати проходит четвертьфинальный матч хардового турнира категории «Мастерс», в котором встречаются 11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и испанец Карлос Алькарас, занимающий вторую строчку рейтинга АТР. После второго сета счёт 3:6, 6:4. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После первого гейма третьего сета одному из болельщиков на корте стало плохо. Легендарный шведский арбитр Мохаммед Лайани лично передал на трибуну несколько бутылок воды. Также на арене появились врачи.

Рублёв и Алькарас провели между собой четыре матча на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч — 3-1 в пользу испанца.