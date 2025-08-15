Калинская не сумела выйти в полуфинал теннисного турнира в Цинциннати

Россиянка Анна Калинская уступила Иге Свёнтек из Польши в матче 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати (США, штат Огайо).

© соцсети

Встреча закончилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Свёнтек, посеянной на турнире под 3-м номером. У Калинской был 28-й номер посева. В полуфинале полька сыграет с победительницей матча между первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко (1) и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (9).

Калинской 26 лет, она занимает 34-е место в рейтинге WTA. На ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2024 году.

Свёнтек 24 года, она является третьей ракеткой мира. В ее активе 23 титула WTA. Польская теннисистка шесть раз выигрывала турниры Большого шлема - четыре раза она побеждала на Открытом чемпионате Франции (2020, 2022-2024), по одному разу - на Открытом чемпионате США (2022) и Уимблдоне (2025). В 2024 году Свёнтек стала бронзовым призером Олимпийских игр в Париже в одиночном разряде, спортсменка 125 недель возглавляла рейтинг WTA.

Соревнование в Цинциннати проводится на покрытии "хард" и относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Победительницей в 2024 году стала Соболенко. Из россиянок турнир выигрывали Вера Звонарева (2006), Анна Чакветадзе (2007), Надежда Петрова (2008) и Мария Шарапова (2011).