Польская теннисистка Швентек квалифицировалась на Итоговый турнир WTA

Победительница шести турниров Большого шлема полька Ига Швентек квалифицировалась на Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщается на сайте WTA.

Соревнования пройдут 1–8 ноября в Эр‑Рияде. Швентек квалифицировалась на Итоговый турнир благодаря выходу в финал турнира в Цинциннати (США). Ранее на Итоговый отобралась первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко.

Швентек — победительница Итогового турнира 2023 года.

В прошлом году победу в финальных соревнованиях сезона одержала американка Кори Гауфф.