Польская теннисистка Швентек квалифицировалась на Итоговый турнир WTA

Матч ТВиещё 1

Победительница шести турниров Большого шлема полька Ига Швентек квалифицировалась на Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщается на сайте WTA.

Польская теннисистка Швентек квалифицировалась на Итоговый турнир WTA
© Global Look Press

Соревнования пройдут 1–8 ноября в Эр‑Рияде. Швентек квалифицировалась на Итоговый турнир благодаря выходу в финал турнира в Цинциннати (США). Ранее на Итоговый отобралась первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко.

Швентек — победительница Итогового турнира 2023 года.

В прошлом году победу в финальных соревнованиях сезона одержала американка Кори Гауфф.

Матч ТВ: главные новости
Матч ТВ: главные новости