Российская теннисистка на следующей неделе войдет в топ-30

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, которая на данный момент занимает 36-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), войдет в топ-30 по итогам турнира в Цинциннати. Об этом сообщает Vprognoze.ru.

В четвертьфинальном поединке россиянка обыграла Варвару Грачеву, которая представляет Францию. Встреча, которая продолжалась 1 час 5 минут, завершилась со счетом 6:1, 6:2. В матче 1/2 финала Кудерметова сыграет с девятой ракеткой мира итальянкой Жасмин Паолини. В другом полуфинале встретятся Ига Швентек из Польши и Елена Рыбакина из Казахстана.

6 марта 2024 года Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани / Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее 18-летняя Мирра Андреева обратилась к психологу из-за поражений.