Алькарас опубликовал пост после победы на турнире в Цинциннати

Пятикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал пост после победы на турнире категории «Мастерс» в Цинциннати.

«Мне так жаль Янника! Никто не любит побеждать, когда соперник снимается с матча, особенно в таком финале. Скорейшего выздоровления! Очень доволен своей неделей в Цинциннати и готов приступить к Открытому чемпионату США!» — написал Алькарас на своей странице в социальных сетях.

В финале соревнований в Цинциннати лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер снялся с матча при счёте 0:5 в первом сете из-за плохого самочувствия.