Швёнтек обратилась к Паолини после финала турнира в Цинциннати

Польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась об итальянской теннисистке Жасмин Паолини после победу в финале турнира в Цинциннати (7:5, 6:4).

«Поздравляю с отличным турниром. Как всегда, ты играешь великолепно. Надеюсь, мы сыграем финал на US Open через две недели. Спасибо, что ты такой позитивный человек в раздевалке. Среди нас не так много людей, которые каждый день излучают такой позитив. Всегда приятно тебя видеть. Поздравляю твою команду с потрясающей работой и усилиями. Это было удовольствие», — сказала Швёнтек в интервью на корте после матча.

Ига Швёнтек выиграла второй титул в нынешнем сезоне и 24-й в карьере.