Павлюченкова проиграла в первом круге турнира в Монтеррее

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова потерпела поражение в первом круге турнира категории WTA 500 в Монтеррее (Мексика).
В первом круге россиянка проиграла хорватке Антонии Рузич со счетом 6:7 (4:7), 1:6. Матч продолжался 1 час 50 минут.
Во втором круге пятая Рузич сыграет с итальянкой Элизабеттой Кочареттой.
WTA 500. ABIERTO GNP SEGUROS. МОНТЕРРЕЙ (МЕКСИКА). ХАРД. ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 1 МЛН ДОЛЛАРОВ
Первый круг
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Антония Рузич (Хорватия) — 6:7 (4:7), 1:6