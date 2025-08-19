Кудерметова поднялась на десять позиций в рейтинге WTA

Россиянка Вероника Кудерметова поднялась с 36-й на 26-ю строчку в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

На прошедшей неделе Кудерметова добралась до полуфинала турнира категории WTA-1000 в американском Цинциннати, где уступила итальянке Жасмин Паолини - 3:6, 7:6 (7:2), 3:6. Первой ракеткой России остается Мирра Андреева (пятое место в рейтинга).

Топ-10 женского рейтинга выглядит следующим образом: Арина Соболенко (Беларусь), Ига Швентек (Польша), Кори Гауфф (США), Джессика Пегула (США), Мирра Андреева (Россия), Мэдисон Киз (США), Чжэн Циньвэнь (Китай), Жасмин Паолини (Италия), Аманда Анисимова (США) и Елена Рыбакина (Казахстан).

Отметим, что победительницей женского одиночного турнира в Цинциннати стала Швентек, а в мужском турнире выиграл испанец Карлос Алькарас.