Рыбакина и Фриц проиграли в первом круге микста US Open — 2025

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и американец Тейлор Фриц не смогли выйти в четвертьфинал микста на US Open — 2025. В первом матче они потерпели поражение от итальянского дуэта Сара Эррани/Андреа Вавассори со счётом 2:4, 2:4.

© Чемпионат.com

Матч продолжался 42 минуты. За это время Рыбакина и Фриц выполнили семь подач навылет, допустили две двойные ошибки и не заработали ни одного брейк-пойнта. На счету итальянцев один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

В четвертьфинале Эррани и Вавассори сыграют с победителями матча Винус Уильямс (США)/Райлли Опелка (США) — Каролина Мухова (Чехия)/Андрей Рублёв (Россия).