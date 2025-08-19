Рублев и Мухова обыграли Уильямс и Опелку в 1/8 финала US Open в миксте

Россиянин Андрей Рублев в паре с представительницей Чехии Каролиной Муховой вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США в смешанном разряде.

На старте соревнований они победили дуэт из США Винус Уильямс/Райли Опелка со счетом 4:2, 5:4 (7:4). Матч продолжался 1 час 1 минуту.

За выход в финал Рублев и Мухова сыграют с итальянской парой Сара Эррани/Андреа Вавассори, которые выиграли соревнования в прошлом году.

Турнир US Open‑2025 в миксте проходит в экспериментальном формате и завершится 20 августа — до старта соревнований в основной сетке одиночного разряда. В отличие от классических игр счет в миксте на Открытом чемпионате США идет до победы в четырех геймах, а не в шести.