Результаты 13-го этапа Бриллиантовой лиги — 2025 в Лозанне
C 19 по 20 августа в швейцарской Лозанне состоялся 13-й этап Бриллиантовой лиги — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.
Женщины
100 м с/б 1. Надин Виссер (Нидерланды) – 12,45 2. Масаи Расселл (США) – 12,53 3. Дитаджи Камбунджи (Швейцария) – 12,54
200 м 1. Бриттани Браун (США) – 22,23 2. Фавур Офили (Нигерия) – 22,31 3. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 22,37
400 м 1. Хенриетте Йегер (Норвегия) – 50,09 2. Лике Клавер (Нидерланды) – 50,17 3. Изабелла Уиттакер (США) – 50,63
800 м 1. Кили Ходжкинсон (Великобритания) – 1.55,69 2. Одри Верро (Швейцария) – 1.57,34 3. Джорджия Хантер Белл (Великобритания) – 1.57,55
3000 м с/п 1. Дорис Лемнголе (Кения) – 9.16,36 2. Сембо Алмаю (Эфиопия) – 9.20,39 3. Оливия Маркезич (США) – 9.20,73
Прыжки в высоту 1-3. Кристина Хонзель (Германия) – 1,91 1-3. Никола Олислагерс (Австралия) – 1,91 1-3. Мария Жодзик (Польша) – 1,91
Метание копья 1. Адриана Вилагош (Сербия) – 63,02 2. Йо-Ане ван Дайк (ЮАР) – 58,89 3. Элина Дженго (Греция) – 58,82
Мужчины
100 м 1. Облик Севилл (Ямайка) – 9,87 2. Ноа Лайлз (США) – 10,02 3. Аким Блейк (Ямайка) – 10,02
110 м с/б 1. Корделл Тинч (США) – 12,98 2. Джамал Бритт (США) – 13,13 3. Трей Каннингем (США) – 13,19
800 м 1. Джош Хоуи (США) – 1.42,82 2. Эммануэл Ваньони (Кения) – 1.43,29 3. Мохамед Аттауи (Испания) – 1.43,38
5000 м 1. Исаак Кимели (Бельгия) – 13.07,67 2. Грант Фишер (США) – 13.08,51 3. Эдуардо Эррера (Мексика) – 13.09,50
Прыжки в длину 1. Анвар Анваров (Узбекистан) – 7,84 2. Симон Эхаммер (Швейцария) – 7,72 3. Таджей Гейл (Ямайка) – 7,71
Толкание ядра 1. Джо Ковач (США) – 22,04 2. Леонардо Фаббри (Италия) – 21,77 3. Эдриан Пайпери (США) – 21,49