Российская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Кливленде

Российская теннисистка Анастасия Захарова вышла в полуфинал турнира категории WTA 250 в Кливленде (США).

В четвертьфинале Захарова должна была сыграть с немкой Евой Лис, которая приняла решение сняться с турнира, чтобы в оптимальной форме подойти к Открытому чемпионату США.

Следующая соперница россиянки станет известна позже.

WTA 250. Кливленд (США). Хард. Призовой фонд — более 275 тысяч долларов

Четвертьфинал

Анастасия Захарова (Россия) — Ева Лис (Германия) — отказ Лис