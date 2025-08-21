Александрова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Монтеррее

Александрова обыграла Томлянович и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Монтеррее
Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над представительницей Австралии Айлой Томлянович в матче второго круга турнира категории WTA 500 в Монтеррее (Мексика).
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3. Спортсменки провели на корте 1 час 34 минуты.
В четвертьфинале Александрова сыграет с Линдой Носковой из Чехии.
WTA 500. ABIERTO GNP SEGUROS. МОНТЕРРЕЙ (МЕКСИКА). ХАРД. ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 1 МЛН ДОЛЛАРОВ
Второй круг
Екатерина Александрова (Россия) — Айла Томлянович (Австралия) — 6:4, 6:3.