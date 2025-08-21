Британская теннисистка Эмма Радукану опубликовала пост по итогам выступления в миксте US Open — 2025 с испанцем Карлосом Алькарасом. Часть слов спортсменка написала на испанском языке.

«Невероятно. Спасибо, Карлос! Было так весело», — написала Радукану на своей странице в социальных сетях.

«Всё ещё жду твой испанский! Спасибо, партнёр», — ответил Алькарас в комментариях.

Эмма Радукану и Карлос Алькарас не смогли выйти в четвертьфинал US Open — 2025 в миксте. В первом круге они потерпели поражение от американки Джессики Пегулы и британца Джека Дрейпера со счётом 2:4, 2:4. Победителями микста US Open – 2025 стали итальянцы Сара Эррани и Андреа Вавассори.