Forbes назвал самых высокооплачиваемых теннисистов года

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых теннисистов за последние 12 месяцев. Пятикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас возглавил рейтинг второй год подряд. По данным издания, испанец зарабатывает $48.3 млн ($35 млн вне корта). Серди россиян в этот рейтинг попал чемпион US Open — 2021, 15-я ракетка мира Даниил Медведев, который замыкает топ-10 ($14.3 млн).

Список 10 самых высокооплачиваемых теннисистов за последний год по версии Forbes: