Кириос снялся с US Open
Экс-13-я ракетка мира Ник Кириос не сыграет на US Open.
В основной сетке его заменит лаки-лузер.
Это третий турнир «Большого шлема» подряд, который пропустит австралиец. Последний раз Кириос играл на Australian Open-2025, где уступил в первом круге Джейкобу Фернли – 6:7(3), 3:6, 6:7(2). В целом, он пропустил 11 из последних 12 турниров «Большого шлема» с 2023 года.
US Open-2025 пройдет с 24 августа по 7 сентября.
