Швентек подвела итоги выступления в миксте US Open

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек подвела итоги выступления в миксте US Open – 2025, в котором она играла в паре с норвежцем Каспером Руудом. Польско-норвежский дуэт уступил в финале турнира итальянской паре Сара Эррани/Андреа Вавассори со счётом 3:6, 7:5, 0:1 (6:10).

«Вот это гонка! Спасибо Касперу Рууду за то, что был самым лучшим и поддерживающим партнёром в эти последние два дня. Мне было очень весело!» – написала Швёнтек в одной из своих социальных сетей.

Микст Открытого чемпионата США – 2025 проходил с 19 по 20 августа. В розыгрыше турнира приняло участие 16 пар.