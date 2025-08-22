Янник Синнер рассказал, что у него есть общего с Карлосом Алькарасом

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер сравнил себя с представителем Испании Карлосом Алькарасом. Он перечислил то, что их объединяет.

«Мы два разных игрока. Он невероятно быстрый на корте. С другими матч может закончиться раньше, а он добегает до многих мячей, и поэтому по-другому читает игру. Иногда розыгрыши затягиваются. Сейчас мы знаем друг друга лучше, игра стала тактической. Он готовит матчи иначе, чем раньше. Мы с командой тоже адаптируемся. У нас разные стили — и в игре, и в жизни. Но это интересно, делает наше противостояние захватывающим. Единственное, что нас объединяет — мы оба очень много тренируемся и принимаем решения ради тенниса. Сейчас это наш абсолютный приоритет, как и должно быть, потому что именно детали решают исход», — сказал Синнер на пресс-конференции.