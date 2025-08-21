Две российские теннисистки вышли в четвертьфинал турнира в Мексике

Российские теннисистки Диана Шнайдер и Екатерина Александрова вышли в 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монтеррее (Мексика).

Александрова обыграла представительницу Австралии Айлу Томлянович. Встреча, которая продолжалась 1 час 34 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу россиянки. В четвертьфинале Александрова сыграет с Линдой Носковой из Чехии, которая обыграла немку Татьяну Марию.

Шнайдер оказалась сильнее соотечественницы Камиллы Рахимовой — 7:6 (7:3), 6:1. Эта встреча продолжалась 1 час 49 минут. В четвертьфинале Диана сыграет с бельгийкой Элизе Мертенс, которая обыграла Донну Векич из Хорватии.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральном статусе. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.