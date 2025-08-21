Елена Приданкина не смогла выйти в финал квалификации US Open — 2025

186-я ракетка мира российская теннисистка Елена Приданкина завершила выступление в квалификации US Open — 2025. В полуфинале она потерпела поражение от представительницы Японии Эны Сибахары (130-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:7 (5:7), 6:7 (7:9).

Матч продолжался 1 час 58 минут. За это время Приданкина выполнила три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми. На счету Сибахары три эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в основную сетку Открытого чемпионата США Эна Сибахара поспорит с французской теннисисткой Варварой Грачёвой.