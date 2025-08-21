Российская теннисистка вышла в полуфинал турнира в США

Российская теннисистка Анастасия Захарова, занимающая 100-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), вышла в полуфинал турнира в Кливленде из-за отказа Евы Лис из Германии.

В лайв-таблице 23-летняя Захарова поднялась на 89-ю строчку. Лучшим достижением в карьере теннисистки была 82-я позиция.

В полуфинале россиянка сыграет с победителем матча между Людмилой Самсоновой и Сораны Кырсти из Румынии.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.