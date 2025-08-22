Шнайдер вышла в полуфинал турнира в Мексике

Россиянка Диана Шнайдер обыграла бельгийку Элизе Мертенс в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканском Монтеррее.

© Соцсети

Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4) в пользу Шнайдер (3-й номер посева). Мертенс была посеяна под 5-м номером. По ходу встречи у бельгийки было пять матчболов, четыре из которых при счете 5:3 в третьем сете на своей подаче. Следующей соперницей Шнайдер станет американка Алисия Спаркс (без номера посева).

Шнайдер 21 год, она занимает 22-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки четыре победы на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде, в паре спортсменка выиграла два трофея. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2024 году. В том же году Шнайдер вместе с Миррой Андреевой завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Париже в парном разряде.

Мертенс 29 лет, она располагается на 21-й позиции мирового рейтинга в одиночном разряде. В активе бельгийки 10 титулов WTA, ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (2018). Мертенс выиграла 22 титула WTA в парном разряде, включая пять побед на турнирах Большого шлема: на Открытом чемпионате США (2019), Открытом чемпионате Австралии (2021, 2024) и Уимблдоне (2021, 2025). В 2022 году в паре с россиянкой Вероникой Кудерметовой стала победительницей Итогового турнира WTA. Мертенс является бывшей первой ракеткой мира в парном разряде.

Турнир в Монтеррее относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 23 августа. Победительницей турнира в 2024 году стала Линда Носкова из Чехии. Среди представительниц России на нем побеждала Анастасия Павлюченкова (2010, 2011, 2013, 2017).