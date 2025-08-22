Кафельников оценил перспективы Мирры Андреевой на US Open

Кафельников оценил перспективы российской теннисистки Мирры Андреевой на US Open
Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников оценил перспективы первой ракетки России Мирры Андреевой на Открытом чемпионате США.
Жеребьевка основной сетки US Open прошла в четверг. Андреева в первом круге сыграет с американкой Алисией Паркс.
— Основной фаворит у женщин — Арина Соболенко. Перспективы Мирры Андреевой? Всё зависит от того, какого рода у Мирры была травма, и успела ли она восстановиться. Если она успела восстановиться к началу турнира, то набор формы не займет много времени. Нужны удачные один или два матча для набора игровой практики и уверенности в себе, и дальше она уже может показать высокий результат, — цитирует Кафельникова «РБ Спорт».
Матчи основной сетки Открытого чемпионата США пройдут с 24 августа по 7 сентября.