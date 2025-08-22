Хольгер Руне высказался о своих поражениях в матчах с низкорейтинговыми игроками

Датский теннисист 11-я ракетка мира Хольгер Руне прокомментировал поражения в матчах с игроками, которые значительно ниже рейтингом, чем он. Недавно датчанин уступил квалифаеру Теренсу Атману в 1/4 финала Цинциннати.

«Моя проблема не в том, чтобы обыграть этих парней. Моя проблема — быть стабильным и доходить далеко на каждом турнире, чтобы иметь шанс играть с ними чаще, потому что именно тогда я повышаю свой уровень. Ясно, что когда Карлос и Янник встречаются, они улучшают свой уровень. Они подталкивают друг друга как безумцы, и это весьма захватывающе. Поэтому хорошие личные встречи с ними, а также в начале с Новаком Джоковичем, когда он был на вершине, дают мне понять, что я могу это сделать (побеждать их). Всё сводится к стабильности», — приводит слова Руне The Guardian.

На старте US Open — 2025 Хольгер Руне сыграет с Ботиком ван де Зандсхулпом (Нидерланды).