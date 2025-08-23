Селехметьева обыграла Экли в финале квалификации и вышла в основную сетку US Open

166-я ракетка мира 22-летняя российская теннисистка Оксана Селехметьева вышла в основную сетку Открытого чемпионата США — 2025, обыграв на стадии финала квалификации 24-летнюю американку Аяну Экли (284-я в рейтинге) со счётом 7:5, 2:6, 6:2.

© Чемпионат.com

Продолжительность встречи составила 2 часа 15 минут. За это время Селехметьева сделала четыре эйса, допустила четыре двойных ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету Экли одна подача навылета, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Таким образом, благодаря победе в финале квалификации Селехметьева сыграет в основной сетке US Open — 2025. Матчи основной сетки US Open в женском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 6 сентября.

В текущем сезоне Оксана стартовала в квалификациях всех четырёх турниров «Большого шлема». На Уимблдоне и Открытом чемпионате Австралии ей не удалось пройти отборочные матчи, а на «Ролан Гаррос» она попала в основную сетку, но в первом круге уступила представительнице Чехии Маркете Вондроушовой.