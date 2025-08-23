Новак Джокович: «У меня в расписании нет ничего, кроме "Больших шлемов"»

Новак Джокович рассказал, почему в основном играет только на «Больших шлемах». Начиная с «Ролан Гаррос» серб не сыграл ни одного турнира другой категории.

– Я решил не играть, потому что хотел провести больше времени с семьей. И если честно, я считаю, что заслужил право и роскошь выбирать, куда я хочу поехать и где я хочу играть.

Честно говоря, у меня в расписании нет ничего, кроме «Больших шлемов». Двухнедельные «Мастерсы» мне больше не нравятся. Это просто слишком длинно для меня. Я больше не ставлю в приоритет плотный календарь, как я это делал раньше. Я не гонюсь за рейтингом, не набираю очки, не защищаю их и так далее. Я больше об этом не думаю. Для меня важно другое – в чем я нахожу мотивацию и удовольствие? Где у меня будет вдохновение показывать лучший теннис? И где мне действительно важно быть и играть?

Конечно, турниры «Большого шлема» – четыре главных соревнования, где я всегда чувствую наибольшую мотивацию. Это то, чего я действительно больше не хочу пропускать. Поэтому для меня лично важно быть там, выходить на корт ради людей, которые все эти годы приходили поддерживать меня на теннисе.

– Думаете, стоит обсуждать возвращение к старому формату [«Мастерсов»]? Или это уже окончательно решено…

– Честно говоря, я не вижу, как это может произойти. Насколько я понимаю, контракты очень крепкие, на 30 лет. Не знаю. Разве что все «Мастерсы» объединятся, и Совет игроков поддержит идею возвращения, в чем я очень сомневаюсь. Не знаю. Честно говоря, не знаю, какой настрой у турниров. Я заметил, что многие игроки, особенно топовые, выступают против этих почти двухнедельных «Мастерсов». Я поддерживаю игроков. Но в конечном итоге, когда им нужно было проявить активность, в период переговоров и принятия решений, они были вовлечены недостаточно.

Это постоянная история с игроками, особенно с топами. Они выражают свои чувства, но когда действительно нужно вложить время и энергию в разговоры, встречи... Я знаю, как это тяжело, поверьте, сам проходил через это много раз, но это необходимо. Потому что в таком случае вы делаете что-то не только для себя, но и для будущих поколений, вы предпринимаете правильные шаги и вносите свой вклад. Не знаю. Посмотрим, что будет. Сомневаюсь, что в обозримом будущем что-то изменится в плане этих контрактов. Они очень крепкие и приносят турнирам большие доходы, – поделился Джокович на пресс-конференции US Open.