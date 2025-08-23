«Это ужасно». Зверев — о высокой конкуренции в мужском теннисе

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев иронично отреагировал на то, что Карлос Алькарас и Янник Синнер сменили «Большую тройку» в лице Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича, не дав ему возможности побороться за турнир «Большого шлема» без конкуренции.

© Чемпионат.com