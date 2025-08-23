14-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в финал турнира категории WTA-250 в Монтеррее (Мексика). В полуфинале она играла с чешкой Мари Боузковой (53-й номер рейтинга), которая отказалась от продолжения борьбы после первого сета. Александрова взяла первую партию со счётом 6:3.

Матч продолжался 57 минут. За это время Александрова не выполнила подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из двух. На счету Боузковой ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

В финале Екатерина Александрова сыграет с соотечественницей Дианой Шнайдер (22-я ракетка мира).