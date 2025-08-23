Шнайдер вышла в финал теннисного турнира в Монтеррее, победив американку Паркс

Российская теннисистка Диана Шнайдер победила американку Алисию Паркс в полуфинале турнира категории WTA 500 в мексиканском Монтеррее.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (10:8) в пользу россиянки. Матч продолжался 1 час 46 минут. На решающем тай‑брейке Шнайдер вела 4:1 и позволила сопернице сравнять счет, но довела партию победы.

21‑летняя россиянка вышла в финал и может завоевать второй в карьере титул категории WTA 500. На данный момент ей удалось победить на этом уровне только в Бад‑Хомбурге (Германия) в 2024 году.

В полуфинале Шнайдер сыграет против победительницы пары Екатерина Александрова (Россия) — Мария Боузкова (Чехия). Таким образом, в Монтеррее возможен российский финал.

WTA 500. ABIERTO GNP SEGUROS. МОНТЕРРЕЙ (МЕКСИКА). ХАРД. ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 1 МЛН ДОЛЛАРОВ

Полуфинал Диана Шнайдер (Россия, 3) — Алисия Паркс (США) — 6:3, 7:6 (10:8)