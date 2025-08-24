Теннисистку Марию Шарапову включили в Международный зал славы

Пятикратная победительница турниров Большого шлема россиянка Мария Шарапова введена в Международный зал теннисной славы. Об этом пишет ТАСС. Церемония прошла в американском Ньюпорте, штат Род-Айленд.

© Газета.Ru

Шараповой вручили специальный приз в честь данного события. Награду Мария получила из рук 23-кратной победительницы турниров Большого шлема Серены Уильямс. Шарапова завершила карьеру в 2020 году. В одиночном разряде спортсменка выиграла 36 титулов. Дважды она побеждала на Открытом чемпионате Франции (2012, 2014), по разу выигрывала Уимблдон (2004), Открытый чемпионат США (2006) и Открытый чемпионат Австралии (2008).

Таким образом Марии удалось завладеть так называемым карьерным шлемом — она выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы. За несколько дней до этого пресс-служба Зала славы тенниса на своей странице в социальных сетях кратко описала карьеру Шараповой. Там отметили, что спортивное наследие Марии основано на ее упорстве, целеустремленности.