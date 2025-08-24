Российская теннисистка выиграла турнир в Мексике

Российская теннисистка Диана Шнайдер выиграла турнир серии WTA-500 в мексиканском Монтеррее.

В финальном поединке она одолела свою соотечественницу Екатерину Александрову. Встреча, которая продлилась 2 часа 14 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 4:6, 6:4.

Шнайдер сделала семь эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. На счету Александровой семь подач навылет, девять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из десяти.

Шнайдер в паре с Миррой Андреевой завоевала серебряные медали в парном разряде, проиграв в финале турнира итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини. Эти медали не учитывались в итоговом зачете. Теннисистки стали единственными спортсменами из России, кому удалось добиться успеха на Олимпиаде. Теннисистка — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); теперь она победительница семи турниров WTA (из них пять в одиночном разряде).

Александрова — победительница шести турниров WTA (из них пять в одиночном разряде); обладательница Кубка Билли Джин Кинг (2021); заслуженный мастер спорта России (2022).