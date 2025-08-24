Хачанов сохранил девятую позицию в рейтинге ATP перед US Open

Россиянин Карен Хачанов остался на девятой позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов‑профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

© Матч ТВ

Другой представитель России Даниил Медведев сохранил 13‑е место, Андрей Рублев — 15‑е.

В топ‑10 рейтинга не произошло изменений, лидирует итальянец Янник Синнер, на второй строчке располагается представитель Испании Карлос Алькарас, третьим идет немец Александр Зверев.

Первые матчи основной сетки Открытого чемпионата США состоятся в воскресенье.

Рейтинг ATP, версия от 24 августа 2025 года

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11480 очков

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 9590

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6230

4 (4). Тэйлор Фритц (США) — 5575

5 (5). Джек Дрэйпер (Великобритания) — 4440

6 (6). Бен Шелтон (США) — 4280

7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 4130

8 (8). Алекс де Минор (Австралия) — 3545

9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 3240

10 (10). Лоренцо Музетти (Италия) — 3205…

13 (13). Даниил Медведев — 2760…

15 (15). Андрей Рублев — 2610…

94 (90). Роман Сафиуллин (все — Россия) — 676.