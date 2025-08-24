Хачанов сохранил девятую позицию в рейтинге ATP перед US Open
Россиянин Карен Хачанов остался на девятой позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов‑профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Другой представитель России Даниил Медведев сохранил 13‑е место, Андрей Рублев — 15‑е.
В топ‑10 рейтинга не произошло изменений, лидирует итальянец Янник Синнер, на второй строчке располагается представитель Испании Карлос Алькарас, третьим идет немец Александр Зверев.
Первые матчи основной сетки Открытого чемпионата США состоятся в воскресенье.
Рейтинг ATP, версия от 24 августа 2025 года
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11480 очков
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 9590
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6230
4 (4). Тэйлор Фритц (США) — 5575
5 (5). Джек Дрэйпер (Великобритания) — 4440
6 (6). Бен Шелтон (США) — 4280
7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 4130
8 (8). Алекс де Минор (Австралия) — 3545
9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 3240
10 (10). Лоренцо Музетти (Италия) — 3205…
13 (13). Даниил Медведев — 2760…
15 (15). Андрей Рублев — 2610…
94 (90). Роман Сафиуллин (все — Россия) — 676.