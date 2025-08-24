Уильямс напомнила про стоны Шараповой во время матчей

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс (США) пошутила о криках Марии Шараповой во время игр на церемонии включения россиянки в Международный зал теннисной славы.

Мероприятие состоялось в американском Ньюпорте.

«Мы с Марией когда-то были яростными соперницами, - сказала Уильямс. - У нас были разногласия». «Когда мы выходили друг против друга, атмосфера менялась, - сказала она также в своей поздравительной речи. - …Напряжение было осязаемым, огонь был настоящим». «Кстати, его было и слышно, - пошутила титулованная американка. - Все из-за ее стонов на корте».

Серена Уильямс также добавила, что Шарапова замечательный человек и то, что начиналось как соперничество, превратилось со временем в огромное уважение. «А из уважения выросла дружба», - сказала американка.

Шарапова «построила наследие, которое останется навсегда», заключила бывшая первая ракета мира.