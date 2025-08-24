Полина Кудерметова первой вышла в следующий круг US Open-2025

Россиянка Полина Кудерметова вышла во второй круг Открытого чемпионата США, стартовавшего в Нью-Йорке.

В первом матче в Штатах Кудерметовой противостояла испанка Нурия Парризас-Диас. Соперница россиянки отказалась от дальнейшей борьбы при счете 2:2 по геймам в стартовом сете.

В одном из эпизодов Нурия оступилась и упала на корт, после чего долго не могла подняться, держась за голеностоп и плача от боли. Перерыв продолжался больше десяти минут. Проиграв два очка после возобновления встречи, испанка отказалась от продолжения матча.

Кудерметова-младшая впервые в карьере примет участие во втором круге турнира серии "Большого шлема". В следующем раунде она сыграет либо с лидером рейтинга WTA белоруской Ариной Соболенко, либо с Ребекой Масаровой (Швейцария).