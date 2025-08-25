Анна Калинская вышла во второй круг US Open — 2025

29-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская успешно стартовала на Открытом чемпионате США – 2025.

В матче первого круга Калинская (29) со счётом 6:0, 5:7, 6:4 обыграла 178-ю ракетку мира из США, 19-летнюю Клерви Нгуну (WC).

Встреча Калинской с Нгуну продлилась 2 часа и 4 минуты. В её рамках Анна четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Клерви ни одного эйса, пять двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

Следующей соперницей Калинской на US Open — 2025 станет 55-я ракетка мира из Казахстана Юлия Путинцева.