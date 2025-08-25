Россиянка Потапова вышла во второй круг US Open

Российская теннисистка Анастасия Потапова в первом круге US Open-2025 обыграла представительницу Китая Чжу Линь. Об этом сообщает Sport-express.

Россиянка одержала верх со счетом 6:4, 4:6, 6:2. Встреча длилась 2 часа 5 минут. На счету 24-летней Потаповой 2 эйса, 10 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-поинтов из 11.

Ранее стало известно, что российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла представительнице Индонезии Джаниче Чен на старте US Open-2025. Встреча первого круга прошла в воскресенье, 24 августа, и продлилась три партии. Индонезийка победила со счетом 6:4, 4:6, 6:4.