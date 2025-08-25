Медведев покинул турнир US Open

Завершился матч первого круга Открытого чемпионата США, в котором россиянин Даниил Медведев встречался с представителем Франции Бенжаменом Бонзи. Матч завершился победой француза в пяти сетах со счётом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4.

Продолжительность матча составила 3 часа и 44 минуты. По ходу встречи Бонзи сделал семь эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 15.

У россиянина — 21 подача навылет, 10 двойных ошибок и шесть из 19 реализованных брей-пойнтов.

Напомним, в следующем круге Бенжамен встретится с победителем пары Мариано Навоне (Аргентина) – Маркос Гирон (США).