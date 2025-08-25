Губерниев: кризис Медведева затянулся

Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что будет интересно наблюдать за тем, как российский теннисист Даниил Медведев преодолеет кризис в своей игре.

На старте Открытого чемпионата США россиянин проиграл французу Бенжамену Бонци со счетом 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6. 29‑летний Медведев вылетел в первом круге на третьем турнире Большого шлема подряд. Ранее он не смог преодолеть стартовый раунд на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне соответственно.

— Что‑то кризис у него затянулся. Он пытается себя взбодрить, общается с публикой, но кризис очевиден. Медведев — спортсмен высокого уровня, если он по‑настоящему звездный игрок, то он соберется. Это огромный вызов для него, но тем интереснее будет наблюдать, как он выйдет из этого пике, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Экс‑первая ракетка мира Медведев впервые с февраля 2019 года вылетит из топ‑15 рейтинга ATP.