Джокович установил уникальный рекорд

Серб Новак Джокович стал третьим теннисистом в истории, который принял участие в 80 турнирах Большого шлема.

По этому показателю он уступает только швейцарцу Роджеру Федереру и испанцу Фелисиано Лопесу, на счету которых 81 участие в соревнованиях подобного уровня.

В первом круге Открытого чемпионата США Джокович обыграл американца Лёнера Тьена со счетом 6:1, 7:6 (7:3), 6:2. В следующем матче серб сыграет против другого представителя США Захари Свайды.

Джокович является рекордсменом по количеству титулов на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде. В активе сербского теннисиста 24 трофея.