Российский теннисист Даниил Медведев устроил скандал с судьей Грегом Алленсвортом во время матча первого круга Открытого чемпионата США (US Open) с французом Бенжамином Бонзи.

По ходу третьего сета Бонзи совершил неудачную первую подачу, после чего на корте появился фотокорреспондент, решивший, что матч закончился. Из-за произошедшего судья принял решение дать Бонзи право перебить первую подачу, что разозлило теннисиста из России.

«Ты мужчина? Ты мужчина? Почему ты дрожишь? Ты домой уйти хочешь?» — сказал Медведев, обращаясь к судье. «Ребята, он хочет уйти домой. Ему платят за матч, а не за часы», — заявил теннисист, обернувшись к публике.

Фанаты на трибунах начали поддерживать Медведева, свистели несколько минут, а французский теннисист требовал штрафа для соперника и отказывался играть в подобной обстановке.

Матч закончился победой Бонзи. Встреча, которая продолжалась 3 часа 44 минуты, завершилась в пяти сетях с результатом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4. Бонзи сделал семь эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 15. У Медведева — 21 подача навылет, десять двойных ошибок и шесть из 19 реализованных брей-пойнтов.