Взбесивший Медведева фотограф заговорил

Фотограф Сельчук Акар, который спровоцировал скандал на матче Открытого чемпионата США с участием российского теннисиста Даниила Медведева, считает себя жертвой линчевания.

© Соцсети

В понедельник россиянин проиграл Бенжамену Бонзи из Франции в первом круге US Open. Во время третьего сета француз не попал в корт с первой подачи на матчболе, однако из-за вышедшего на корт фотографа судья матча призвал повторить первую подачу. Недовольный Медведев оскорбил арбитра из-за принятого решения.

Зрители встали на сторону россиянина и на протяжении нескольких минут освистывали арбитра, не давая повторить Бонзи первую подачу. Фотографа в это время вывели с территории сотрудники службы безопасности. Он лишен аккредитации на турнире.

«Я жертва, - цитирует Акара Daily Mail. - Я совершенно невиновен». Инцидент, по мнению фотографа, «перерос в самосуд».

Представитель прессы также заявил, что из-за скандала «постарел на 10 лет».