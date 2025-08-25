Медведев прокомментировал скандал с судьей на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев после поражения от француза Бенжамена Бонзи в первом круге Открытого чемпионата США (US Open) на пресс-конференции прокомментировал свой конфликт с судьей и признался, что его был раздражен из-за его решения.

«Я не злился на фотографа. Ничего особенного не произошло. Каждый раз, когда между подачами слышен шум с трибун, никогда не дают повторную подачу. Но в итоге это помогло мне вернуться в игру. Это был забавный момент. Я не злился на фотографа. Меня раздражало решение (судьи)», — сказал Медведев.

По ходу третьего сета Бонзи совершил неудачную первую подачу, после чего на корте появился фотокорреспондент, решивший, что матч закончился. Из-за произошедшего судья принял решение дать Бонзи право перебить первую подачу, что разозлило теннисиста из России.

«Ты мужчина? Ты мужчина? Почему ты дрожишь? Ты домой уйти хочешь?» — сказал Медведев, обращаясь к судье.

Матч закончился победой Бонзи. Встреча, которая продолжалась 3 часа 44 минуты, завершилась в пяти сетах с результатом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4. Бонзи сделал семь эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 15. У Медведева — 21 подача навылет, десять двойных ошибок и шесть из 19 реализованных брей-пойнтов.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.