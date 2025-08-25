Российскому теннисисту Даниилу Медведеву посоветовали обратиться за психологической помощью. Такое мнение на своей странице в соцсети X выразил бывший немецкий теннисист Борис Беккер.

«Мы называем это "публичный срыв"… По-моему, ему нужна профессиональная помощь», — написал Беккер.

25 августа Медведев вылетел в первом круге US Open. В матче против француза Бенжамена Бонзи российский теннисист устроил скандал: он передразнивал соперника, а при подаче Бонзи на матч в третьем сете вступил в перепалку с арбитром, завел трибуны, в результате чего в игре возникла шестиминутная пауза. После этого Медведев взял партию, но все равно уступил в пяти сетах. После окончания матча он разбил ракетку о корт.

Медведев впервые в карьере вылетел в первом круге с трех турниров серии «Большого шлема» подряд. Ранее он уступил на этой же стадии на Уимблдоне и «Ролан Гаррос». Медведев — бывшая первая ракетка мира. В данный момент он занимает 13-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.