Павлюченкова в упорной борьбе одолела Ястремскую на старте US Open – 2025

Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, 45-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова успешно начала выступление на US Open – 2025.

В матче первого круга Павлюченкова со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:4 обыграла 31-ю ракетку мира из Украины Даяну Ястремскую (30).

Отметим, что по ходу матча Павлюченкова испытывала проблемы со здоровьем. В начале второго сета россиянка вызывала на корт врача и физиотерапевта, которые проверяли её давление и другие жизненные показатели.