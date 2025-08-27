Шесть чемпионов ТБШ проиграли в первом круге US Open

Шесть чемпионов ТБШ завершили выступление в первом круге US Open — 2025
Шесть чемпионов турниров «Большого шлема» завершили своё выступление в первом круге Открытого чемпионата США — 2025. В список теннисистов попал российский теннисист, экс первая ракетка мира Даниил Медведев, который не справился с французом Бенжаменом Бонзи в пятисетовом матче. Встреча завершилась со счётом 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6.
Поражения чемпионов ТБШ в 1-м круге US Open:
Винус Уильямс (WC);
Петра Квитова (SR);
Софья Кенин (26);
Мэдисон Киз (6);
Даниил Медведев (13);
Марин Чилич (62).
US Open – 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующими победителями турнира являются итальянец Янник Синнер и Арина Соболенко из Беларуси.
Главное сейчас